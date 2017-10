Teamsprintsters naar strijd om brons op EK

Mart Bruggink: ‘Willen dit seizoen het podium halen’

16:23 ENSCHEDE – De Marathon Cup gaat komend weekeinde traditiegetrouw van start in Amsterdam. Dit seizoen is Tukker Mart Bruggink ook weer op de baan te zien. De schaatser (29 jaar) uit Borne, woonachtig in Tubbergen, debuteert op de marathon voor zijn nieuwe ploeg Bouwselect.