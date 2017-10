Teamsprintsters winnen troostfinale en pakken brons

Lamberink en Braspennincx hadden in de eerste ronde het Litouwse koppel Migle Marozaite en Simona Krupeckaite verslagen, maar hun tijd was niet voldoende voor een plaats in de finale. In de strijd om het brons kwamen ze tot 33,180, tegen 33,700 voor het Franse duo. Vorig jaar verloren Lamberink en Braspennincx op het EK in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines de troostfinale nog van de Litouwse vrouwen.