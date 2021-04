Ted van Leeuwen, de nieuwe technisch directeur van NEC: ‘Kennelijk zoeken probleemclubs mij altijd op’

Ted van Leeuwen is acht weken technisch directeur van NEC. Acht weken was hij onzichtbaar voor de buitenwacht. Nu spreekt hij zich uit.



,,Ik vond het onzinnig om direct na mijn aanstelling alleen maar clichés uit te braken”, stelt de Apeldoorner die in Nijmegen één opdracht heeft: NEC naar de eredivisie brengen. ,,Ik wilde eerst de club beter leren kennen.”



Zijn aanloop in de schaduw draagt bij aan het beeld van Van Leeuwen als einzelgänger. Hij ziet dat zelf anders. ,,Iedereen mag over mijn schouder meekijken. Dat vind ik prima. Ik trek me er helemaal niks van aan. Dát is mogelijk ook waarom NEC me heeft genomen. Wie mij kiest, kiest voor mijn methode. Dan gaat het bovenal op míjn manier. Dat is geen dreigement, maar een vaststelling.”