Tegen wil en dank is Zhou Guanyu na zware crash onderwerp van gesprek in paddock

Afwerking voert boventoon tijdens trainings­kamp Heracles in Billerbeck

Halverwege het trainingskamp van Heracles in het Duitse Billerbeck is één ding duidelijk: de Almelose eerstedivisionist werkt vooral aan het scorend vermogen. De nieuwe trainer John Lammers laat zijn manschappen met name werken aan het succesvol afronden van een snelle aanval.

6 juli