Tegenslag voor Mathieu van der Poel: uit UAE Tour na coronageval in ploeg

De 26-jarige Van der Poel won gisteren in Al Mirfa de eerste etappe. Hij troefde in de sprint David Dekker van Jumbo-Visma af. Voor de Brabantse alleskunner, eind vorige maand nog wereldkampioen veldrijden, was het zijn eerste overwinning op de weg sinds de Ronde van Vlaanderen, in oktober vorig jaar. De UAE Tour moest deze week zijn voorbereiding worden op het Vlaamse wielerseizoen.



Door het wegvallen van Van der Poel neemt Dekker, die gisteren debuteerde in een profkoers, vandaag bij de tijdrit de rode leiderstrui over. Later vandaag staat een individuele tijdrit over 13 kilometer op het programma.