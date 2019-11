Tegenstander AZ pakt zesde titel op rij, Feyenoord-opponent slikt ruime nederlaag

De tegenstander van AZ werd de afgelopen vijf jaar ook al kampioen in Kazachstan. In de Europa League vallen de resultaten wel tegen. FC Astana is na drie duels in groep L nog altijd puntloos. AZ, dat de Kazakken twee weken geleden in Den Haag met 6-0 versloeg, staat achter Manchester United (zeven punten) op de tweede plaats met vijf punten. De wedstrijd in de Kazakse hoofdstad Nur-Sultan begint donderdag om 16.50 uur Nederlandse tijd.



Young Boys, dat het donderdag vanaf 21.00 uur in De Kuip opneemt tegen Feyenoord, moest in de Zwitserse competitie tegen Servette FC de eerste nederlaag incasseren (3-0). De ploeg van trainer Gerardo Seoane staat wel nog steeds bovenaan, met één punt voorsprong op FC Basel. Twee weken geleden won de Zwitserse club voor eigen publiek met 2-0 van Feyenoord. Young Boys leidt ook in de Europese poule met zes punten, Feyenoord heeft er drie.