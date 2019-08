Tegenstanders PSV, Feyenoord en AZ bekend voor mogelijke play-offs

Ook is bekend geworden tegen wie Ajax moet spelen, mochten de Amsterdammers uitgeschakeld worden door PAOK Saloniki in de Champions League. Dan resteert een wedstrijd tegen Dundalk of Slovan Bratislava.

Loting play-off

• Slovan Bratislava (Slowakije) of Dundalk (Ierland) - PAOK Saloniki of Ajax

• Feyenoord of Dinamo Tbilisi (Georgië) - Norrköping (Zweden) of H. Beer-Sheva (Israël)

• Haugesund (Noorwegen) of PSV - Austria Wien (Oostenrijk) of Apollon (Cyprus)

• Mariupol (Oekraïne) of AZ - Antwerp (België) or Plzen (Tsjechië)