Tegenvaller voor Ajax, Mazraoui snel geblesseerd naar de kant

FC Twente: ‘We kwamen alleen maar op voor onze supporters’

21:00 ENSCHEDE - FC Twente heeft er alles aan gedaan om de wedstrijd tussen Jong Ajax en FC Twente in de Johan Cruijff ArenA te kunnen spelen. Paul van der Kraan: “Toen wij maandag vroegen of de wedstrijd in de Arena kon worden gespeeld, zei Ajax dat dit niet kon.”