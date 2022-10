Tegenvaller voor Kjeld Nuis: olympisch kampioen loopt dag voor start schaatsseizoen liesblessure op

Tientallen miljoenen mensen kijken naar Oranje cricketman­nen: ‘In India is het geen sport, maar een religie’

Tientallen miljoenen mensen voor de buis, maar in Nederland gaat het geruisloos voorbij. De cricketers van Oranje spelen donderdag in Australië op het WK T20 tegen cricketmaf India. Voormalig captain Pieter Seelaar (35), goed voor 270 interlands, vertelt deze site hoe bijzonder dat is.

26 oktober