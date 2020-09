Teixeira tekent voor twee jaar in de Kuip, Arturo Vidal op weg naar Inter

Reünie Depay, Wijnaldum en Koeman bij Barça gloort

3:00 Zowel Georginio Wijnaldum als Memphis Depay is dicht bij een overstap naar FC Barcelona. Het wachten is alleen nog op de grote uitverkoop in Camp Nou: de Catalaanse club moet eerst schoon schip maken, alvorens zaken te kunnen doen met beide Nederlandse internationals.