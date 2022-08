Teleurgestelde Ellen van Dijk over zilveren EK-medaille: ‘Ik gooi hem gewoon ergens ver weg’

Premier League Darts komt ook in 2023 weer naar Ahoy, PDC maakt speelste­den bekend

De Premier League Darts komt ook volgend jaar weer naar Ahoy, zo maakte dartsbond PDC bekend. Het is de zesde keer dat Rotterdam een speelstad is in het prestigieuze dartstoernooi dat dit jaar door Michael van Gerwen werd gewonnen.

