Teleurstellend WK voor Knegt: ook geen punten op 1000 meter

FC Twen­te-trai­ner Jans: ‘We laten teveel punten liggen’

10:42 ENSCHEDE - Doelman Joël Drommel had het ‘over pech’ en zei de supporters te missen in De Grolsch Veste. Of daarmee de verklaringen zijn gevonden voor de zwakke resultaten van FC Twente in eigen stadion? Zaterdagavond lukte het de Enschedeërs weer niet, voor de negende keer op rij. Tegen Willem II werd het 1-1.