Telstar raakt Barça-huurling kwijt, Willem II haalt weer Duitse jeugdinternational

Edinson Cavani is op de weg naar de uitgang bij Paris Saint-Germain, zo melden Franse media. De spits uit Uruguay speelt in zijn zesde seizoen in Parijs nauwelijks meer door de komst van Mauro Icardi. Cavani diende daarom een transferverzoek in bij technisch directeur Leonardo. ,,We bestuderen zijn situatie. We hebben al een voorstel gehad van Atlético Madrid, maar dat bod kwam lang niet in de buurt bij wat wij voor ogen hebben. Er is dus nu niets wat echt op een vertrek wijst, maar hij heeft gevraagd te mogen vertrekken.’’ Cavani maakte in zes seizoenen 198 goals voor PSG en is daarmee topscorer aller tijden in Parijs.