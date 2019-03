Ten Dam kwaad op oud-ploeggenoot Preidler na dopingschandaal

Laurens ten Dam heeft geen goed woord over voor zijn oud-ploeggenoot Georg Preidler, een renner met wie hij deel uitmaakte van de Sunweb-formatie die in 2017 met Tom Dumoulin de Giro d’Italia won. Preidler bekende deze week in het verleden bloeddoping gebruikt te hebben.

,,Kwaadheid en wantrouwen strijden om voorrang tijdens mijn trainingstochten. Ik kan al drie dagen aan niets anders denken”, schrijft de 38-jarige Ten Dam, sinds dit seizoen rijdend voor CCC, in zijn column in Het Nieuwsblad.

Terugblikkend op de Giro van 2017 zegt Ten Dam geen al te beste verstandhouding te hebben gehad met zijn Oostenrijkse ploeggenoot. ,,Als wegkapitein tijdens die Giro heb ik meerdere stevige gesprekken met hem moeten voeren. Meneer wilde naar huis, omdat zijn vriendin een bloedneus had. Hij verpestte de sfeer in de ploeg, terwijl we bezig waren met iets moois en unieks. Maar ik maakte dat wielrennen allemaal te belangrijk volgens hem.”

Preidler, die in 2018 naar Groupama-FDJ vertrok, werd nooit betrapt op doping. Na een groot schandaal in de Oostenrijkse sportwereld, waarbij ook veel langlaufers tegen de lamp liepen, legde de 28-jarige wielrenner een bekentenis af. ,,,Ik heb een fout gemaakt en wil eerlijk zijn’’, gaf Preidler maandag aan. ,,Het was de grootste fout van mijn leven. Alles wat ik kan zeggen, is dat ik niet meer kon leven met in mijn achterhoofd de wetenschap dat ik vals heb gespeeld.”