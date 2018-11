Ten Hag bezorgt Ajax revanche: ‘Vorig seizoen was een blamage’

,,Dat was één van de doelstellingen’', gaf hij toe. ,,Vorig seizoen was een blamage voor Ajax zonder Europees voetbal. Maar we leggen de lat nu nog wat hoger’', doelde hij op de kansrijke kwalificatie voor de laatste zestien in de Champions League.

Ten Hag was slecht te spreken over de eerste helft in Lissabon. ,,We zaten als team niet goed in de wedstrijd. Nogal wat spelers waren onzichtbaar. We speelden zonder geloof, zonder initiatief, zonder tempo en zonder diepgang. Ik vond Benfica ook niet groots, maar door onze eigen schuld kwamen wij wel op achterstand. Voor de tweede helft maak ik mijn ploeg een compliment. Ze hebben zich prima teruggeknokt. We waren weerbaar en konden daardoor op 1-1 komen. Na de gelijkmaker hadden we onze beste fase. We gingen voor de overwinning, maar die zat er helaas net niet in. Onana redde uiteindelijk nog een punt voor ons. Deze uitslag is meer dan verdiend.’'