Ten Hag hoopt morgen nog op versterkingen: ‘Dit gaat richting competitievervalsing’

Door Johan Inan



Ajax reisde vandaag met een flink gekortwiekte selectie, met Kjell Scherpen als enige doelman aan boord, af naar het Deense Herning. Een compleet elftal liet Ten Hag noodgedwongen achter. En daar zitten niet de minste namen bij. Aanvoerder Dusan Tadic, balansbewaker Davy Klaassen, de dynamische Ryan Gravenberch en keepers Andre Onana en Maarten Stekelenburg. Van een uitbraak zal sprake zijn. Assistent-trainer Winston Bogarde ontbrak tegen Heerenveen al (‘privacy’, zei Ten Hag) en toen Ajax vandaag nieuwe testen onderging, bleken ook nieuwe spelers besmet. ,,Maar een aantal van deze spelers mag in Nederland en elders gewoon spelen, maar niet in Denemarken.” Dat groepje heeft volgens de hoofdtrainer, die in de huiskamerachtige perskamer van Midtjylland ondanks de grote personele problemen een strijdbare en zelfverzekerde indruk maakte, ook geen klachten of symptomen.



,,Het heeft met de regels van verschillende autoriteiten te maken. Die verschillen per land. Zij beslissen en daarmee hebben we te dealen. En dat zullen we ook doen. We hebben nog steeds goede spelers op verschillende posities. Ik zeg altijd: je kunt geen titels met elf spelers winnen. Ik heb de afgelopen maanden ook veel gerouleerd. Dit is een reden daarvan, omdat elk team hiermee te maken kan krijgen.” En even later vervolgde Ten Hag: ,,Ik vertrouw op mijn spelers. We kunnen nog steeds een hoog niveau halen. We moeten winnen. De poulefase heeft slechts zes wedstrijden. Dus we weten wat ons te doen staat.”