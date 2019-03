Ten Hag: Juventus is de grootste uitdaging tot nu toe

,,Zij zijn de favoriet. Maar ze zullen ook naar Ajax kijken. Hopelijk kunnen wij weer zo onbevangen en realistisch spelen."



Juventus kan in Italië de achtste landstitel op rij nauwelijks meer ontgaan. ,,Maar in de Champions League staan ze onder druk", zei Ten Hag. ,,Ze hadden al geweldige spelers en hebben ook nog eens Cristiano Ronaldo gehaald. Ze moeten de Champions League weer eens winnen. Maar wij willen ook de volgende ronde halen. Dit is een geweldig affiche. Juventus was dinsdag erg sterk tegen Atlético, maar in de uitwedstrijd kwamen ze minder voor de dag."