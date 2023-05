Ten Hag plaatst zich met United voor CL

Na al het gefeest, volgen harde gesprekken met Heracles-trai­ner John Lammers: ‘Met veel jongens heb je succes, maar de wereld draait door’

John Lammers trekt vrijdag de deur van zijn woning in Almelo achter zich dicht en daarmee sluit hij zijn eerste seizoen bij Heracles af. Het is nu tijd voor familie en vrienden in ‘zijn’ Tilburg. En voor wandelingen met de honden, thuis. Om na de vakantie fris en fruitig aan het volgende avontuur bij de Almelose ploeg te beginnen, in de eredivisie.