Ten Hag rekent op De Jong en hoopt op Ronaldo: ‘Lat gaat wéér omhoog’

Door Daniël Dwarswaard



Zijn naam klinkt misschien wel honderd keer in de perszaal van de Johan Cruijff Arena. Cristiano Ronaldo, daar draait het in aanloop naar Ajax-Juventus om. Speelt hij nu wel of speelt hij toch niet? Hoe houden zijn hamstrings het? Vanochtend stond de grote Portugese ster op het trainingsveld in Turijn. Vanmiddag stapte hij ook in het vliegtuig richting Amsterdam. ,,Natuurlijk zou het mooi zijn als Ronaldo van de partij is’’, vindt Ajax-trainer Erik ten Hag. ,,We willen ons meten met de besten.’’

Juventus moet het sowieso stellen zonder middenvelder Emre Can en centrale verdediger Giorgio Chiellini. Beiden zijn geblesseerd achtergebleven in Italië. Vooral het ontbreken van Chiellini is een aderlating. Dat ziet Ten Hag ook. ,,Juventus gaat zijn ervaring missen. Maar zij hebben net als alle andere Europese topclubs genoeg goede spelers om hem te vervangen.’’

Frenkie de Jong

De coach van Ajax is optimistisch over de fitheid van Frenkie de Jong. De middenvelder viel afgelopen zaterdag tegen Willem II (1-4) uit met een enkelblessure, maar hij speelt morgenavond waarschijnlijk gewoon mee. Ten Hag: ,,Vandaag gaan we nog trainen, maar het ziet er goed uit.’’



Ajax mist dit seizoen sowieso weinig spelers door blessures. Ten Hag: ,,Dat is in eerste instantie vooral een compliment aan de spelers zelf. De manier waarop zij op hun lichaam letten. Maar er zit natuurlijk ook een plan achter qua belasting.’’



Een van de opdrachten van Ten Hag was om Ajax weer ‘Europa-proof’ te maken. Dat is met het bereiken van de kwartfinale en de spetterende uitschakeling van Real Madrid al ruimschoots gelukt. Nu volgt Juventus, een van de grote favorieten voor het winnen van de Champions League. Ten Hag: ,,De lat gat wéér omhoog. We gaan de uitdagingen niet uit de weg.’’

