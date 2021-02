Ten Hag trots na zege van Ajax op Lille: ‘Dit is een heel grote prestatie’

Trainer Erik ten Hag was trots op Ajax na de tweede zege op Lille (2-1). ,,Twee keer winnen van de koploper van Frankrijk, dat is een heel grote prestatie”, zei hij. ,,Je moet niet onderschatten hoe lastig en knap dat is.”

,,We speelden lang niet zo goed als vorige week toen we ook met 2-1 wonnen”, erkende Ten Hag. ,,Toen waren we aan de bal wel heel goed. Nu waren we beduidend minder. We leden te veel balverlies. De routiniers hebben ons er doorheen gesleept. Enkele jonge jongens hadden het lastig. Maar daar leren ze van. Dat we Europees actief blijven, is erg leerzaam voor hen.”

Ten Hag vervolgt: ,,Maar ook als we minder spelen, dan kunnen we een wedstrijd winnen. We hadden vooral in de tweede helft een goed defensieve organisatie en over de spirit die in onze ploeg zit, heb ik al een tijdje niets te klagen. We slepen die wedstrijd er weer uit.”

Brian Brobbey was weer belangrijk voor Ajax, na zijn winnende treffer van vorige week in Lille. ,,Hij deed het heel goed”, zei Ten Hag. ,,Hij brengt Tadic en Klaassen in stelling en Neres maakt het winnende doelpunt op aangeven van Brobbey. Zolang hij bij ons is, zijn we heel erg blij.”

David Neres met de winnende treffer in de 89ste minuut.