Ten Hag: uitstekende cijfers als coach in Europa

In totaal coachte Ten Hag vijftien Europese wedstrijden. Met zijn vorige werkgever FC Utrecht waren dat er zes. Eéntje daarvan werd verloren van de Russische topclub Zenit St. Petersburg in de play-offs van de Europa League. Thuis had Utrecht de Russen nog verslagen. Daarvoor had FC Utrecht het kleine FC Valletta uit Malta en het Poolse Lech Poznan uitgeschakeld.

Profiterend ook van het feit dat Benfica moet winnen om nog een grote kans te houden op overwintering in de Champions League. Terwijl de Portugese topclub zich na drie nederlagen op rij in crisissferen bevindt. Aan Ajax om daar optimaal gebruik van te maken. Ten Hag: ,,We hebben een kans. En die willen we grijpen. We willen overwinteren of in ieder geval een grote stap zetten. Dat zal niet makkelijk worden, want Benfica heeft ook in Amsterdam laten zien dat het een goede ploeg is. Maar als we het goed doen, krijgen we ook ruimte. Die willen we benutten.”