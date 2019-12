Ten Hag weet weinig over Getafe: ‘We zullen ons erin moeten verdiepen’

Podcast ‘Het heeft geen zin om FC Twente een crisis aan te praten’

13:05 ENSCHEDE/ALMELO - Het was geen al te best weekeinde voor de twee Twentse clubs. FC Twente verloor kansloos van Vitesse en Heracles verloor niet van een betere ploeg, maar wel van de betere spelers van FC Utrecht. In Almelo zag het publiek desondanks een mooie wedstrijd, terwijl in Enschede traditioneel het gemopper al is begonnen.