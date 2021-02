Ten Hag ziet verbeterd Lille: ‘Maar onze speelstijl ligt hen niet’

Stekelenburg

Het zal voor Maarten Stekelenburg van Ajax donderdagavond niet meevallen om de prestaties van André Onana van anderhalf jaar geleden in Lille te herhalen. ,,Ik zie hem nog een bal tegenhouden” vertelde de 38-jarige doelman. ,,En een paar seconden later redde hij opnieuw, terwijl iemand vanaf 2 meter voor hem hard uithaalde. Ten eerste is het heel vervelend nieuws voor André en de club, maar de bijkomstigheid is wel dat ik nu minuten kan maken. Dat is voor mij prettig, maar voor Ajax en André is het natuurlijk geen prettige situatie. Ik voel me prima en ik voel me fit, maar ik heb de laatste jaren natuurlijk ook niet stilgezeten. Deze lijn wil ik doorzetten en verbeteren.’’