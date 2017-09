Tenniglo vindt 'de tijd rijp' voor een nieuwe omgeving

ALBERGEN - Na drie jaar voor Ravo-Liv en WM3 te hebben gefietst, maakt de Albergse Moniek Tenniglo de overstap naar het Franse FDJ. „Ik had het naar mijn zin bij Rabo-Liv en WM3, maar de tijd is rijp om een andere omgeving op te zoeken” zegt Tenniglo over haar transfer.

De plannen zijn duidelijk bij de Franse wielerformatie. „Ze hadden een goed verhaal. Het is de bedoeling dat ik een renster als Roxane Fournier ga helpen in een poging om haar ereplaatsen om te zetten in zeges. Ook klimster Shara Gillow wil ik gaan ondersteunen."

Kansen

Op 5 augustus 2014 won Tenniglo het damescriterium in de Profronde van Surhuisterveen en een jaar later was ze de snelste bij de Gouden Pijl. Ook bij haar nieuwe ploeg liggen kansen om voor eigen succes te gaan. „Er is zeker ook gelegenheid om soms voor mijn eigen kans te gaan in wedstrijden waar we zonder kopvrouw starten. Met name in de Noord-Europese wedstrijden, klassiekers en wedstrijden als de Ronde van Noorwegen, wil ik me laten zien."