Tennisfederatie ITF botst met ATP

DUATLON Heerink uit Ootmarsum naar WK: 'Mijn eerste op 32-jarige leeftijd'

9:03 In de schaduw van winnares Rachel Klamer is Jony Heerink bezig aan een opmerkelijk jaar. De geboren Ootmarsumse finisht als negende in de Triathlon Holten en maakt zich nu op voor het WK duatlon in Denemarken.