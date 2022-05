Tennisicoon Chris Evert bedankt artsen na zes chemokuren tegen kanker

Evert maakte in januari bekend dat ze kanker had. Haar jongere zus Jeanne overleed begin 2020 op 62-jarige leeftijd aan eierstokkanker. Bij Jeanne Evert werd dat pas in een laat stadium ontdekt. Chris was er vroeg bij en kreeg van haar arts te horen dat ze klaar is met de behandelingen en de kans groter dan 90 procent is dat de kanker niet meer terugkeert.