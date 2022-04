Tennislegende Boris Becker veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf

Tennislegende Boris Becker is tot 2,5 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor het achterhouden van 2,5 miljoen euro voor zijn curator na zijn faillissement in 2017.

Becker werd op 21 juni 2017 failliet verklaard door een Engelse rechtbank vanwege een onbetaalde lening van meer dan 3 miljoen pond op zijn landgoed op Mallorca. Hoewel eerst gedacht werd aan een schuld van 6 miljoen euro in totaal, bleek het later om het tienvoudige te gaan. Naar schatting stond Becker minimaal 60 miljoen euro in het rood.

Om dat geld terug te kunnen betalen, wilde Becker een aantal kostbare bezittingen veilen. Zo ook de beker die hij kreeg toen hij op 17-jarige leeftijd de jongste Wimbledon-winnaar ooit werd. Net als vier van de vijf andere grandslamtrofeeën was Becker het prijzige beeldje echter kwijt, zo zei hij zelf. Maar volgens de rechter heeft Becker een deel van zijn vermogen achtergehouden voor zijn curator. De 54-jarige Duitser riskeerde daarmee een gevangenisstraf van zeven jaar.

In plaats van zeven jaar moet Becker nu 2,5 jaar de gevangenis in, een straf die direct ingaat. Volgens verschillende media in Engeland en Duitsland is de verwachting dat de Duitser in elk geval de helft van die tijd daadwerkelijk achter de tralies zal doorbrengen in Londen.

Geen spoor van berouw

Rechter Deborah Taylor wees er vooral op dat Becker geen spoor van berouw of schuldbesef toont. ,,Hoewel ik begrip heb voor je gevoel van vernedering tijdens deze zaak, is er geen nederigheid.” Van de rechter moet de oud-tennisser de helft van zijn straf in de cel uitzitten en de andere helft voorwaardelijk. Becker kan nog in hoger beroep gaan tegen de uitspraak.

Volgens zijn advocaat heeft Becker enorme imagoschade opgelopen. ,,De reputatie van Becker, een essentieel onderdeel van zijn merk en die hem werk verschaft, ligt in duigen”, zei hij. ,,Zijn neergang is niet zomaar uit de gratie vallen, maar een enorme publieke vernedering. Deze aanklachten hebben zijn carrière verwoest en ook enig vooruitzicht om een inkomen te verdienen.”