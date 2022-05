Tennissensatie Carlos Alcaraz met stip naar zesde plaats wereldranglijst

Botic van de Zandschulp zakt één plek en is nu de nummer 32 van de wereld. Nederlands beste tennisser treft maandag op het graveltoernooi van Rome de Amerikaan Sebastian Korda in de eerste ronde. Tallon Griekspoor levert tien posities in en zakt naar de 67ste plaats. Griekspoor heeft zich via de kwalificaties geplaatst voor het hoofdschema in Rome en treft in de eerste ronde de Argentijn Sebastian Baez.