Tennisser Ilco van Buuren (19) uit Hengelo op ATP wereldranglijst

De Hengeloër, lid van tennisvereniging Approach - OLTC Ready, rekende tijdens een talententoernooi in Wateringen in de eerste ronde af met Michael Borg (6-2, 6-2). Die overwinning en het bijbehorende eerste ATP punt leverde Van Buuren een plek op de ATP wereldranglijst op.

Donderdag neemt Van Buuren het in de tweede ronde op tegen meervoudig Nederlands kampioen Jelle Sels. Sels neemt tevens plek 477 in op de ATP wereldranglijst. Halverwege augustus is Van Buuren te vinden in Oldenzaal tijdens de Future.