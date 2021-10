Tennisser Van de Zandschulp wint in kwalificaties Indian Wells

‘Golden Girl’ Femke Heemskerk neemt afscheid: ‘Ik heb alles geleerd, gezien, gedaan, ervaren en beleefd’

5 oktober Na haar goede optreden op de Olympische Spelen in Tokio wist Femke Heemskerk (34) niet hoelang ze haar zwemcarrière nog wilde rekken. Met de International Swimming League (ISL) in Eindhoven pakt ze haar kans om in eigen water voor vrienden, familie en fans afscheid te nemen. ,,De cirkel is voor mijn gevoel rond.”