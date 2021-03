Tennisser wint geen game, maar verdient wel flinke cheque

Amerikaan­se bokslegen­de Marvin Hagler (66) overleden

2:36 De Amerikaanse oud-profbokser Marvin Hagler is op 66-jarige leeftijd overleden. Zijn vrouw heeft op Facebook het overlijden van de voormalig wereldkampioen bekendgemaakt. ‘Marvelous Marvin Hagler’ stierf in zijn huis in New Hampshire.