Tennisser Ymer, parttime bijgestaan door Robin Haase, geschorst na gemiste dopingcontroles

Ymer legt in een verklaring op zijn sociale media uit wat er is gebeurd. In januari 2022 werd hij door de internationale tennisfederatie (ITF) op de hoogte gebracht van een dopingovertreding. De Zweed vocht die beschuldiging tijdens een hoorzitting aan en werd naar eigen zeggen in juni vrijgesproken. Maar de ITF liet het er niet bij zitten en stapte naar het sporttribunaal CAS. Maandag hoorde Ymer dat hij door die instantie voor achttien maanden is geschorst. Hij heeft zich teruggetrokken voor het graveltoernooi in Gstaad.