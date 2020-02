Tennissers met ongewijzigde ploeg naar Kazachstan voor Davis Cup

De tennissers strijden op 6 en 7 maart met Kazachstan om een plek in de finaleweek. De ontmoeting vindt binnen plaats, op hardcourtbanen in het nationale tenniscentrum van de Kazakken in Nur-Sultan. ,,Ik ben blij dat we met de sterkst mogelijke opstelling naar Kazachstan kunnen afreizen", aldus Haarhuis. ,,Het zou natuurlijk fantastisch zijn om ons opnieuw te kwalificeren.”



In november troffen beide landen elkaar ook al in de groepsfase van de finaleweek. Kazachstan won toen met 2-1. Van de Zandschulp was in de openingspartij kansloos tegen Michail Koekoesjkin, waarna Haase de stand gelijk trok door Alexander Boeblik in drie sets te verslaan. De kopman van Oranje verloor daarna met Rojer het beslissende dubbel van Boeblik en Koekoesjkin, respectievelijk de huidige nummers 56 en 67 van de wereld. Haase staat op de 167e plaats, vijf plekken boven Griekspoor. Beide Nederlanders doen deze week met een wildcard mee aan het ATP-toernooi van Rotterdam.