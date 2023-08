Tennissers ruiken wietlucht op US Open-baan: ‘Het is net de woonkamer van Snoop Dogg’

Een sterke wietgeur is onderwerp van gesprek op de US Open, het jaarlijks terugkerende tennisfeest in New York. Tennissers storen zich aan het gebruik van drugs door fans op de tribunes en hopen op maatregelen.

De fans van de US Open kunnen zich deze weken vergapen aan de beste spelers ter wereld, maar worden ook getrakteerd op de geur van wiet. Dat is ook de spelers opgevallen. ,,Op baan 17 ruikt het naar de woonkamer van Snoop Dogg’’, doelde de Duitser Alexander Zverev na afloop van zijn gewonnen partij tegen Aleksander Vukic op de beroemde rapper. ,,Die lucht is overal.’’

Zijn landgenote Tamara Korpatsch had zelfs last van ademhalingsproblemen door de indringende geur. ,,Dan krijg ik geen adem meer en dan kan ik ook niet verder spelen. Ik wil spelen op een locatie waar het lekker ruikt.” Ook Maria Sakkari stoorde zich aan de lucht. ,,Soms ruik je eten, maar soms ook sigaretten of wiet. We spelen in een open ruimte, dus we hebben er geen invloed op. Misschien komt het wel uit het park dat in de buurt van de banen ligt. Ik heb er zelf in ieder geval geen last van.’’

Onderzoek naar geur

De United States Tennis Association (USTA) is een onderzoek gestart naar de geur, maar heeft geen bewijs dat er op de tribune drugs wordt gebruikt. Gebruik van wiet is sinds 2022 toegestaan in New York. De Billie Jean King National Tennis Center is een rookvrije faciliteit, maar het aan de tennisbanen grenzende Corona Park is openbaar. Op die plek hangen veel daklozen en jongeren rond.

Bekijk hieronder onze tennisvideo's