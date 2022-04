Tennissers Suzan Lamens en Gijs Brouwer kennen droomdebuut op hoogste niveau

Suzan Lamens heeft een uitstekend WTA-debuut beleefd. De 22-jarige Nederlandse won in het Colombiaanse Bogota in drie sets van de Australische Astra Sharma: 6-4, 1-6, 6-4. Later op de dag maakte Gijs Brouwer het oranje feest compleet door ook zijn debuut op het hoogste niveau met een zege op te luisteren.

Lamens wist twee kwalificatiewedstrijden te winnen waardoor ze in Colombia mocht debuteren op het hoogste tennisniveau. Dat deed ze tegen Sharma, de nummer 92 van de wereld. Zelf was Lamens opgeklommen naar plek 204 op de wereldranglijst. Sharma was als zevende geplaats en in de tweede ronde van het graveltoernooi in Zuid-Amerika neemt Lamens het nu op tegen de Roemeense Irina Bara of Paula Ormaechea uit Argentinië.

De 22-jarige Lamens, regerend Nederlands kampioene, wist afgelopen weekend in de Colombiaanse hoofdstad twee kwalificatiewedstrijden te winnen. Ze is bezig aan een goed seizoen en won eind maart al een ITF-toernooi in Colombia. Lamens sluit over een week ook aan bij het Nederlandse Billie Jean King Cup voor de ontmoeting met Spanje in Den Bosch, terwijl ze niet in de selectie werd opgenomen. In eerste instantie gaat ze alleen meetrainen, maar dat kan nog veranderen.

Zege Brouwer

Ook voor Gijs Brouwer was het een memorabele dag. De 26-jarige in Houston geboren Nederlander debuteerde in zijn geboortestad op een ATP-toernooi en won zijn eerste wedstrijd. De partij tegen Feliciano López eindigde in 6-4, 6-2. Brouwer had zich via de kwalificaties geplaatst voor het hoofdtoernooi van het ATP-evenement op gravel. De nummer 361 van de wereld versloeg in de laatste kwalificatieronde de Canadees Steven Diez in een tumultueus duel.



Aanvankelijk zou Brouwer gisteren hebben gedebuteerd op de ATP-tour, maar zijn partij tegen López werd uitgesteld vanwege de regen. Vandaag had de Nederlander geen kind aan zijn 40-jarige Spaanse opponent, ooit de nummer 12 van de wereld maar nu afgezakt naar plek 118. In twee overtuigende sets maakte Brouwer het af. In de achtste finales wacht nu de Amerikaan Jeffrey John Wolf, de nummer 157 van de ATP-ranking.

Volledig scherm Gijs Brouwer. © GB