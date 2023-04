Tennissters kennen hun plek en zijn ‘terug in de jungle’: ‘Misschien beter dat we geen favoriet zijn’

De Nederlandse tennissters hopen komende week de eerste stap te kunnen zetten richting een terugkeer naar de wereldgroep van de Billie Jean King Cup. Ze gaan in de Turkse badplaats Antalya met liefst tien andere landen de strijd aan. Voor de speelsters voelt het alsof ze worden teruggeworpen in de tijd.

,,Het is een tennisjungle daar en het format is totaal anders dan wat we de afgelopen jaren gewend waren”, zei captain Elise Tamaëla over het spelen in de Europees-Afrikaanse groep 1. Oranje deed de afgelopen jaren bovenin mee in het landentoernooi, maar mede door het afscheid van Kiki Bertens is Nederland behoorlijk teruggeworpen. ,,Met dit team en deze rankings is dit waar we thuishoren. Dat is oké, we hebben een leuk team en gaan er wat moois van maken”, aldus Tamaëla.

Lees ook Gijs Brouwer verslaat derde Amerikaan op rij en staat voor het eerst in halve finale ATP-toernooi

Antalya staat voor de tennissers symbool voor het begin van hun tennisloopbaan. In de Turkse stad worden haast wekelijks toernooien georganiseerd. De toernooien zijn populair omdat de spelers die aan het begin van hun carrière staan er voor relatief weinig geld kunnen verblijven in de all-inclusive resorts.

,,Het is héél lang geleden dat ik daar heb gespeeld”, zei Lesley Pattinama-Kerkhove. ,,Ik heb daar ooit 10.000 dollar-toernooien gespeeld. Het gaat een dierentuin worden met zoveel spelers op dezelfde locatie. Het zal heel anders worden dan we de laatste acht jaar hebben gehad in de Billie Jean King Cup, met wedstrijden tegen één ander land in mooie stadions en met veel publiek.”

Volledig scherm Captain Elise Tamaëla. © ANP

Desondanks stelde Pattinama-Kerkhove zich in tegenstelling tot Arantxa Rus en Arianne Hartono wel beschikbaar voor het Nederlandse team. ,,Het is niet mijn favoriete land om te spelen, want ik kies er niet graag voor die kant op te gaan. Bovendien speel ik het liefst zo min mogelijk op gravel”, aldus de nummer 198 van de wereld. ,,Maar misschien is het juist wel goed dat we niet de beste speelsters tot onze beschikking hebben, waardoor we niet de favoriet zijn.”

Door de absentie van Rus en Hartono werd Bibiane Schoofs, die zich richt op het dubbelspel, voor het eerst sinds 2019 weer opgeroepen. Schoofs reisde vorig jaar nog af naar Antalya, in de hoop wat wedstrijden te kunnen spelen na haar zoveelste revalidatie. ,,Vervolgens verloor ik in de eerste ronde en toen dacht ik: wat doe ik hier? We zijn er allemaal begonnen als nietsnut en hebben er gevochten om een trainingsbaan, maar nu komen we er als team toch met een andere insteek.”

Vandaag horen de speelsters de poule-indeling. Elf landen worden verdeeld over twee groepen en de groepswinnaars verzekeren zich van een plek in de play-offs, net als de winnaar van het treffen tussen de nummers 2. ,,Het wordt heel anders dan de recente ontmoetingen en fysiek gaat het pittig worden”, aldus Tamaëla. ,,Het kan zijn dat sommige meiden tien wedstrijden spelen. We nemen twee fysio’s mee, die hebben vast genoeg werk te doen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.