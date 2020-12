‘Tennistoernooi Rotterdam drie weken later, nu begin maart’

Het ABN Amro World Tennis Tournament schuift drie weken door op de tenniskalender van 2021. In plaats van de week van 8 februari staat het ATP-toernooi in Rotterdam nu voor de week van 1 maart geprogrammeerd. Dat meldt de Franse sportkrant L’Equipe.

Door Rik Spekenbrink



Het indoorevenement in Ahoy moest een nieuwe plek krijgen op de jaarplanning, omdat de Australian Open - traditiegetrouw het eerste grand slam van het tennisjaar - ook drie weken later wordt gespeeld dan gepland. Daarmee creëert het toernooi Melbourne voldoende tijd voor alle spelers om na aankomst eerst veertien dagen in quarantaine te gaan. De major begint nu op 8 februari. In Australië hebben de autoriteiten dit jaar goede zaken gedaan om het coronavirus te temperen, maar de regering wil dat graag zo houden en heeft strenge veiligheidseisen gesteld.

Het betekende wel een probleem voor alle toernooien die in de weken na de Australian Open gehouden zouden worden. Het voordeel voor ‘Rotterdam’ was dat er door de coronapandemie nauwelijks evenementen staan gepland in Ahoy. Een uitstel is daarom geen al te groot probleem voor de organisatie van toernooidirecteur Richard Krajicek. Die heeft pas twee spelers vastgelegd voor de 48ste editie: de Rus Daniil Medvedev en de Italiaan Jannik Sinner.

Naar verwachting komt de ATP dinsdag met de officiële kalender naar buiten. Volgens L’Equipe is er in de eerste drie maanden geen ruimte voor de toernooien in Auckland, Pune, New York, Rio de Janeiro en Indian Wells. Het tennisjaar gaat begin januari van start in het Amerikaanse Delray Beach. Tussen 15 en 17 januari moeten de spelers dan hun reis naar Melbourne plannen.

Robin Haase feliciteert David Goffin met de zege in Rotterdam.