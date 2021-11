Tenniswereld ‘geschokt’ door verdwijning Peng: WTA dreigt China te mijden

VideoTennisbond WTA overweegt geen toernooien meer in China te organiseren als er geen duidelijkheid komt over de situatie van de Chinese tennisster Peng Shuai. De 35-jarige Peng is spoorloos nadat ze eerder deze maand voormalig vicepremier Zhang Gaoli op het Chinese sociale medium Weibo beschuldigde van seksueel misbruik.

,,We zijn wel degelijk bereid ons terug te trekken uit China, ongeacht alle complicaties die dat met zich meebrengt”, zei directeur Steve Simon tegen de Amerikaanse zender CNN. ,,Deze kwestie is namelijk groter dan onze zaken. Vrouwen dienen gerespecteerd te worden en niet de mond gesnoerd.”

De WTA verdient veel geld in China. In 2019, voor de uitbraak van de coronapandemie, werden er tien toernooien in China gehouden onder de auspiciën van de tennisassociatie die zijn basis heeft in Florida. Het totale prijzengeld bedroeg meer dan 30 miljoen dollar.

Kort na haar beschuldiging werd het bericht verwijderd en sindsdien lijkt Peng, voormalig nummer 1 van de wereld in het dubbelspel, van de aardbodem verdwenen. Haar accounts zijn gewist van sociale media, zoekopdrachten op internet naar haar naam leverden niets op.

Er kwam woensdag via de Chinese staatsmedia wel een mail naar buiten die door de tennisster zou zijn geschreven en waarin ze meldde dat het haar goed ging en het seksueel misbruik ontkende. De WTA twijfelt ernstig aan de authenticiteit van die mail en gelooft niet dat Peng het zelf heeft geschreven. ,,Ze moet vrijuit kunnen spreken, zonder dwang of intimidatie van welke bron dan ook. Haar aantijging van aanranding moet worden gerespecteerd en met volledige transparantie en zonder censuur worden onderzocht”, zei Simon.

Serena Williams

Inmiddels maken steeds meer tennissers zich grote zorgen om Peng Shuai. Nadat eerder onder anderen Novak Djokovic en Naomi Osaka hun afgrijzen over haar verdwijning hadden uitgesproken volgen nu Serena Williams en Kim Clijsters. Op Twitter delen ze massaal een foto van Peng met de hashtag #WhereIsPengShuai.

,,Ik ben geschokt en helemaal van streek vanwege het nieuws over mijn collega Peng Shuai”, schreef Serena Williams. ,,Ik hoop dat ze veilig is en zo snel mogelijk gevonden wordt. Dit moet worden onderzocht, we mogen nu niet stil blijven zitten.”



Kim Clijsters, eveneens voormalig nummer 1 van de wereld, maakt zich ook zorgen. ,,Alle spelers, mannen en vrouwen, moeten achter haar staan. We moeten weten dat ze veilig is.” Ook de WTA deelde intussen de hashtag en foto van Peng.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) wil geen commentaar geven over de kwestie. In februari beginnen in Beijing de Winterspelen. ,,De ervaring leert dat stille diplomatie de beste kans biedt om een ​​oplossing te vinden in dergelijke kwesties”, aldus een IOC-woordvoerder.

