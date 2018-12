Ter Avest, Andersen en Gosens imponeren in Italië: deze statistieken vallen op

CijferspelHidde Ter Avest is sinds vier wedstrijden basisspeler bij Udinese en oud-ploeggenoot Joachim Andersen staat in de belangstelling van de Italiaanse grootmacht Inter. Robin Gosens heeft een vaste plek heeft als linkervleugelverdediger bij Atalanta. Op welk statistisch gebied scoren deze ex-spelers van FC Twente en Heracles het best?

Hidde Ter Avest speelde bij FC Twente altijd op de rechtsbackpositie in een viermansachterhoede. Bij Udinese speelt Ter Avest sinds de aanstelling van trainer Davide Nicola als rechtervleugelverdediger in een systeem met drie centrale verdedigers. Hoeverre heeft dit impact op zijn statistieken?

Hidde Ter Avest speelt bij Udinese veel ‘hoger’ op het veld dan bij FC Twente. Het gevolg: Ter Avest is defensief minder actief, waardoor hij minder tackelt minder en minder intercepties verricht. Daarentegen creëert hij meer kansen en dribbelt hij vaker dan in zijn laatste seizoen bij Twente. Bovendien lag het aantal voorzetten dat Ter Avest in de Serie A per wedstrijd geeft (0,6) nog nooit zo hoog als in vergelijking met vorige seizoenen van de verdediger.

Inter Milan, Borussia Dortmund en ook Manchester United worden in verband gebracht met Joachim Andersen. Nadat de Deen, die een deel van zijn opleiding bij Twente kreeg, in zijn eerste half jaar geen basisspeler kon worden, is de centrale verdediger nu uitblinker bij Sampdoria. Wat maakt het dat veel clubs Andersen nu willen overnemen?

Vandaag de dag willen Europese grootmachten veelal voetballende centrale verdedigers. Joachim Andersen is van dat type. Hij geeft gemiddeld 61 passes per wedstrijd en is van alle spelers bij Sampdoria de speler met de hoogste nauwkeurigheid in deze passing (88,4%). Dat is opvallend gezien het hoge aantal (risicovolle) lange ballen dat Andersen geeft: op deze statistiek scoren allen Raúl Albiol (Napoli) en Leonardo Bonucci (Juventus) beter. Andersen’s ontwikkelpunt? Zijn defensieve activiteit: wat betreft tackles per wedstrijd noteert de Deen plaats 117 in de Serie A.

De rol van Robin Gosens bij Atalanta is vergelijkbaar met de huidige speelstijl van Ter Avest bij Udinese. Voornamelijk vanwege het feit dat er vaak drie centrale verdedigers naast hem spelen. Op welke statistieken scoort de oud-Heraclied goed?

Statistisch gezien is het huidige seizoen van Gosens zijn beste ooit tot dusver. Hij is met zijn cijfers zelfs de beste linkervleugelverdediger in de Serie A van dit moment. Wat doet hij dit seizoen zo anders dan vorig seizoen bij Atalanta? Nog nooit won Gosens meer luchtduels (2,7) dan dit seizoen. En dat terwijl vorig seizoen bij Atalanta zijn ‘slechtste seizoen in de lucht was’ met 0,7 gewonnen luchtduels. Ook schoot Gosens nog nooit zo vaak, wordt hij vaker betrokken dan voorheen en creëert hij dit seizoen de meeste kansen van zijn carrière.