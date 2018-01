Ter Mors: Ik kan niet door onder de vlag van Jeroen Otter

Jorien ter Mors was de topfavoriete voor een olympisch ticket op de 1500 meter op het OKT, maar de olympisch kampioene van Sotsji greep twee weken geleden verrassend mis. De periode die volgde was ‘behoorlijk zuur’, zegt ze in Dresden, waar ze dit weekeinde de EK shorttrack rijdt. Daarnaast vertelt ze over haar toekomstige breuk met Jeroen Otter, de bondscoach met wie ze jaren een twee-eenheid vormde.

Ter Mors schuift in een hotel in Dresden haar stoel aan en zegt dat het goed gaat. Want: ,,Ik ben weer aan het trainen. Ik ben weer dingen aan het doen.” Maar niet lang daarna volgt een andere boodschap. Nee, makkelijk was het de laatste weken allemaal niet.



,,Vier jaar heb ik getraind en geleefd om mijn titel op de 1500 meter te verdedigen. Het kwam wel rauw op mijn dak dat je dan voordat je de Spelen ingaat al weet dat je je titel kwijt bent. Daar ben ik wel even kapot van geweest. Helemaal omdat ik niet wist waarom die race nou niet goed liep en wat er aan de hand was.''

In Heerenveen eindigde de vrouw die twee jaar geleden wereldkampioen werd op de 1500 meter als vijfde Nederlandse. Wat volgde waren lichamelijke testen. Haar bloed werd gecontroleerd. ,,Er zijn wel een paar dingetjes naar boven gekomen, maar waarschijnlijk heb ik gewoon pech gehad. Toch net een virusje opgelopen, of een infectie. De dagen erna ging het ook minder. Op het verkeerde moment een virus in mijn lichaam en als dat samenvalt met een OKT, heb je met de zware concurrentie in Nederland gewoon pech. Nu viel ik door de mand terwijl het belangrijk was. Dat is schaatsen in Nederland: als je niet fit ben mag je niet meer meedoen.''

Volledig scherm Jorien ter Mors. © Pim Ras Fotografie In Dresden op de EK shorttrack komt ze uit op de aflossing. Dat, plus de 1500 meter zijn de twee shorttrackonderdelen waar zij zich op kan richten de komende periode. Voor het langebaan heeft zij zich wel gekwalificeerd voor de 500 en de 1000 meter. ,,Misschien dat ik de komende weken iets meer accent leg op snelheid. Als ik wil kan ik nog steeds met medailles naar huis gaan, en ook met hele mooie en daar ga ik wel voor zorgen.''



In feite maakt Dresden deel uit van haar afscheidstournee. Dit is het laatste shorttrackseizoen voor Ter Mors. Hierna wil ze zich volledig op het langebanen richten, en breekt ze met Jeroen Otter, de man met wie ze acht jaar een twee-eenheid vormde. ,,Ik wil heel graag een nieuwe weg in, compleet iets anders. Nieuwe ploeg, nieuwe trainer, het langebaanpad bewandelen. Ik wil écht iets heel anders.''

Zoals de afgelopen jaren bij Otter blijven en ondertussen alleen uitkomen op de langebaan is geen optie. ,,Dat gaat niet meer. Jeroen kan mij geen toekomst in het langebaan bieden. Ik kan niet onder zijn vlag door. De gretigheid van de trainingen neemt af, je weet elke keer wat er gaat komen. Ik heb een nieuwe impuls, een nieuwe prikkel nodig. Daar heb ik ook heel veel zin in.''

In het verleden zei ze juist te gedijen bij een combinatie tussen haar ‘eerste liefde’, shorttrack en het langebanen, waar ze zes jaar geleden heel goed in bleek te zijn. Ondanks dat veel langebaanschaatsers haar destijds adviseerden het shorttrack op te geven en zich volledig te richten op het langebanen. Ter Mors wilde dit nooit, zei er beter van te worden als ze bleef shorttracken.

Nu zegt ze: ,,Ik heb de afgelopen twee jaren al moeite gehad met het overal tussendoor ‘swingen’. Dan weer bij de ene ploeg, dan weer bij de andere. Heel veel alleen. Dat is niet ideaal en het kost mij toch optimale prestaties. Het heeft er ook voor gezorgd dat ik op bepaalde momenten niet goed was. Dat moet anders. Ik wil een ploeg om me heen waar ik me goed bij voel en altijd bij kan aansluiten.''