Ter Mors jaagt op Kodaira: 'Het wordt nog spannend'

Maarten van Trijp wint Ster van Zwolle

16:49 De 58ste editie van de Ster van Zwolle is zaterdagmiddag gewonnen door Maarten van Trijp. De renner van de formatie Destil versloeg in de eindsprint zijn 5 medekoplopers in de eindsprint. Jaap Kooijman en René Hooghiemster werden twee en drie in de openingsklassieker van het Nederlandse wielrennen.