Ter Mors voor vierde maal Nederlands kampioen; mannen achterin

VideoJorien ter Mors heeft vrijdag de 1.500 meter tijdens het NK afstanden in Heerenveen op haar naam geschreven. Het was voor de 31-jarige schaatsster uit Enschede alweer haar vierde nationale titel op de schaatsmijl.

Op de openingsdag van het eerste schaatstoernooi van dit seizoen snelde Ter Mors in een leeg Thialf naar een eindtijd van 1.55,50 op de 1.500 meter. Dat was goed voor goud. Achter de Enschedese van Team IKO eindigde Antoinette de Jong als tweede in 1.55,98. Het brons ging naar de onttroonde titelhoudster Melissa Wijfje, in een tijd van 1.56,66.

Met haar zege bracht Ter Mors het aantal Nederlandse titels op een totaal van negen.

Wüst niet

Ireen Wüst, tweevoudig olympisch kampioene op deze afstand, deed in de laatste rit een moedige aanval op haar negende Nederlandse titel op de 1500 meter. Ze belandde met een tijd van 1.56,72 echter net naast het podium, op de vierde plek.

Joy Beune moest genoegen nemen met een achtste plaats. De 21-jarige Bornse van Jumbo-Visma klokte een eindtijd van 1.58,43.

Mannen

Bij de mannen wisten de regionale rijders niet in de buurt van het podium te komen. Hengeloër Thomas Geerdinck sloot zijn 500 meter af met een negende plaats in het klassement over twee ritten. Daarin klokte hij eerst 35,85 seconden, goed voor een elfde plek, en 35,71 seconden en een negende plaats in de tweede race. Sebas Diniz uit Borne, uitkomend voor het opleidingsteam SprintTeam Oost, werd in de eerste rit gediskwalificeerd en zette in de tweede omloop een tijd van 36,98 seconden op de klokken. Goed voor een zestiende notering.

5.000 meter

Op de afsluitende vijf kilometer moest Kars Jansman het in de voorlaatste rit opnemen tegen Jan Blokhuijsen. Laatstgenoemde bleef de Hellendoorner van de formatie Jumbo-Visma nipt voor, 6.21,14 om 6.21,53. Het leverde Jansman een zevende plaats in het klassement op. Winnaar werd ploeggenoot Patrick Roest in 6.10,16, voor Sven Kramer (6.15,26) en Marcel Bosker (6.15,46).

Volledig scherm 2020-10-30 15:05:18 HEERENVEEN - Jorien ter Mors in actie tegen Antoinette de Jong op de 1500 meter tijdens de NK Afstanden. ANP VINCENT JANNINK © ANP