Terneuzen nieuwe startplaats voor Scheldeprijs

De Zeeuwse plaats Terneuzen is vanaf 2018 de startplaats van de Vlaamse semi-klassieker Scheldeprijs. De finish van een van de oudste wielerkoersen, die volgend jaar op 4 april toe is aan zijn 106de editie, ligt traditioneel in het Belgische Schoten.