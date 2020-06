Terpstra dit seizoen mogelijk toch nog in actie na harde klapper

Terpstra liep bij zijn val op de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad onder meer een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een klaplong op. Hij werd met de traumahelikopter naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij nog altijd op de intensive care ligt. Volgens zijn team kan Terpstra over twee of drie dagen weer naar huis. ,,Bij zulke kwetsturen betekent het dat je tien tot twaalf weken aan de kant staat”, aldus dokter Hubert Long. Het is wel nog maar zeer de vraag of Terpstra op tijd topfit en in vorm kan zijn voor de klassiekers waarin hij dit seizoen hoopt(e) te vlammen, de Ronde van Vlaanderen (18 oktober) en Parijs-Roubaix (25 oktober).



Terpstra kwam vorig jaar ten val in de Ronde van Vlaanderen, de voorjaarskoers die hij een jaar eerder had gewonnen. In het ziekenhuis werd een zware hersenschudding geconstateerd. Daardoor miste hij Parijs-Roubaix, de kasseienklassieker die Terpstra in 2014 op z’n naam schreef. In de Tour de France liep de Noord-Hollander nadien een schouderblessure op, ook na een crash, waarna hij opnieuw moest afhaken.



Terpstra reed in maart, vlak voordat de coronacrisis ook de sport in Europa tot stilstand bracht, de Franse etappekoers Parijs-Nice.