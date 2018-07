Terpstra komende drie jaar in Zesdaagse van Rotterdam

,,Terpstra behoort tot de absolute top en is de ideale combinatie van baan- en wegwielrenner. Hij gaat de strijd aan tegen de beste baanrenners van de wereld, doet mee om de prijzen en laat telkens zien daarmee in goede vorm uit de winter te kunnen komen'', lichtte wedstrijdleider Michael Zijlaard toe.

Terpstra reed de zesdaagse al tien keer en hij won drie keer aan de zijde van de Belg Iljo Keisse (2013, 2014 en 2015). Dit voorjaar won de Noord-Hollander de Ronde van Vlaanderen, zijn tweede grote klassieker na Parijs-Roubaix in 2014. Hij start zaterdag voor zijn ploeg Quick-Step in de Tour de France. ,,Rotterdam is waarschijnlijk de meest prestigieuze zesdaagse ter wereld en is altijd goed om te rijden. Ik wil in Ahoy uiteraard weer voor de winst gaan. Met wie? Dat verwacht ik later bekend te kunnen maken'', aldus de renner.