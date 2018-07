Terpstra troeft Van der Breggen af op NK mountainbike

Cornet volgt Bertens op in Gstaad

15:02 Alizé Cornet heeft voor de zesde keer in haar tennisloopbaan een WTA-toernooi gewonnen. In het Zwitserse Gstaad was de 28-jarige Française in de finale te sterk voor de Luxemburgse Mandy Minella: 6-4 7-6 (6).