De sfeer in de gymzaal is gezellig. En laat dat nou net het woord zijn wat voorzitter Cyril Loohuis laat vallen in zijn welkomstwoordje richting de Duitse delegatie, bestaande uit drie spelers.

Chinees buffet

Het is tafeltennis in het tweede Europese toernooi ten voeten uit. Net zoals een duim omhoog na een fraaie actie van de tegenstander of een 'sorry' na een gescoord punt via het net. Na drie overwinningen op rij van Smit, Tom Coenen en Van Stralen lonkt de eindzege en het Chinees buffet, maar de dubbelpartij levert een overwinning op voor de Duitse gasten in vijf sets: 2-3. En dus een tussenstand van 3-1 voor Entac.