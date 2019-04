Terugkeer Van Barneveld geen succes

Zwak FC Twente verliest en neemt geen voorschot op de titel

5 april ENSCHEDE – FC Twente heeft vrijdagavond de tweede nederlaag op rij geleden. In Enschede was de ploeg van Marino Pusic pijnlijk genoeg niet opgewassen tegen FC Dordrecht. De gasten wonnen met 1-0. Sparta speelde bij FC Den Bosch 1-1 en loopt dus een punt in. Het verschil bedraagt met nog vijf duels te gaan zeven punten.