‘Terwijl het vliegtuig uit Londen landt, woekert het onkruid over onze velden’

Hugo de Jonge was net begonnen aan zijn deel van de persconferentie - u weet wel, dat is het moment waarop heel Holland zuchtend afhaakt - toen de KNVB twitterde ‘dat ze met de overheid in gesprek zijn over de belangen van onze sport’. Daar zou je op het eerste oog best blij van kunnen worden, ware het niet dat de grootste sportbond dit al bijna een jaar lang twittert na elke persconferentie.