Test: praten trainers FC Twente en Heracles ook Nederlands?

De Duitse hoofdcoach van Heracles zegt ‘not so good’ te zijn in de Nederlandse taal. Spelers hoeven zich echter geen illusie te maken: praten achter zijn rug heeft geen zin. “Want ik versta en begrijp alles”, zegt hij in het Nederlands.

Wormuth is als trainer ruim een jaar actief in Nederland. Hij blijft zich voorlopig verstaanbaar maken in het Duits of Engels. Gonzalo Garcia, die al veel langer in Nederland is, wil graag zo snel mogelijk interview blijven doen in het Nederlands.